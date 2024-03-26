Дочь Марка Захарова проиграла суд за его спектакли

Дочь экс-худрука театра «Ленком» Марка Захарова актриса Александра Захарова не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на его спектакли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В материалах дела указано, что Захаров за гонорар поставил спектакли «Женитьба» и «Фальстаф», а исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании.

Суд установил, что исключительное право на спектакли было отчуждено Захаровым при жизни, при этом сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ. Срок подачи исковых заявлений по данному вопросу для Захаровой истек.

Наследница режиссера обращалась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных отцом с фирмами «Мкаяна» и «Кулиса». Ей было отказано, а Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение суда. Теперь оно вступило в законную силу.

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