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Показы фильмов фестиваля Франкофонии перенесли

В Москве перенесли показы фильмов фестиваля Франкофонии

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Haut et Court Distribution

Показы фильмов фестиваля Франкофонии, отмененные в Москве 23 и 24 марта, перенесли на 30 и 31 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале кинотеатра «Художественный».

30 марта в 17:00 в кинотеатре покажут картину о русском революционере Петре Кропоткине «Колебания», 30 марта 19:00 — романтическую драму «Отпусти меня!», 31 марта 17:00 — мультфильм «Дуня и принцесса Алеппо», 31 марта 19:00 драму о расизме «Дыши».

Сеансы фильма «(Не)бывшие», запланированные на 26 марта, остаются в силе. Кинотеатр работает в обычном режиме. Денежные средства за отмененные сеансы вернутся на карту покупателей автоматически до 5 апреля включительно.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Многие артисты и концертные площадки стали отменять или переносить запланированные мероприятия из-за траура.

Накануне группа Dabro перенесла концерты в Нижнем Новгороде на апрель после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее продюсер объяснила, что будет с концертами после трагедии в «Крокусе».

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