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Директор Кологривого отреагировала на отмену съемок фильма про Жириновского

Директор актера Кологривого отказалась комментировать его возможное снятие с роли

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Александр Кряжев/РИА Новости

Актер Никита Кологривый может не сыграть политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского в кино, как это планировалось ранее. Причиной возможного отказа от его участия в проекте стал пьяный дебош, который устроил актер. Директор актера Алла комментировать эти сообщения отказалась.

«Комментария не будет, до свидания», — ответила она на вопрос телеканала «360», отказавшись подтвердить или опровергнуть снятие Кологривого с роли.

Напомним, накануне стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста Кологривого. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что актер остался претендентом на роль Жириновского.

Ранее популярное эскорт-агентство отказало в услугах актеру Никите Кологривому.

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