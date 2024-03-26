Официальный голос Жасмин из «Алладина» обокрали в Петербурге

Актриса Евгения Игумнова, озвучившая принцессу Жасмин в мультфильме «Алладин» от Disney, подала заявление в полицию после того, как ее дом обокрали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, злоумышленники украли из загородного дома артистки украшений и денег на сумму 9 млн рублей: они вынесли пару дорогих часов, подвеску и серьги от Tiffany, 11 колец и $5 тыс. наличных денег. В полиции возбудили дело о краже в особо крупном размере.

16 марта стало известно, что у актера Сергея Маковецкого воры украли 195 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. Злоумышленники вытащили деньги из рюкзака в одном из отелей Петербурга.

До этого мошенники украли почти полмиллиона рублей у народной артистки России Тамары Абросимовой. Актриса обратилась в полицию Петроградского района с заявлением о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи предложил перейти по отправленной ссылке. Она выполнила действие, после чего с ее банковской карты списали 477 тыс. рублей.

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