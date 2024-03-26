Звезда фильма «Позывной «Пассажир» заявил, что закупит дроны и бинокли для бойцов СВО

Звезда военной драмы «Позывной «Пассажир» Антон Шагин признался, что занимается закупкой средств для бойцов СВО вместе с организацией «Народный фронт». Его слова передают РИА Новости.

«Сейчас все закупаем, военные технические средства: тепловизоры, бинокли, дроны различные. Это стоит больших денег. Но, слава Богу, они есть. И люди наши сердобольные и отзывчивые», — заявил артист.

Он подчеркнул, что им удалось собрать порядка 33 млн рублей совместными усилиями и поблагодарил людей, которые поучаствовали в сборе. Шагин добавил, что все средства пойдут на поддержку полка «Оплот».

Накануне Шагин назвал фильм «Позывной «Пассажир» попыткой достучаться до неопределившихся. По его словам, создатели военной драмы «рассказали правду о причинах СВО».

Лента «Позывной «Пассажир» стартовала в более чем 2 тыс. кинотеатров в РФ, Белоруссии и Узбекистане 14 марта. В премьерный уикенд состоялось более чем 10,8 тыс. сеансов. В фильме рассказывается о событиях, которые разворачивались в Донбассе в 2015 году и послужили предпосылкой для начала специальной военной операции.

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