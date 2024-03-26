Актриса «Последнего богатыря» объяснила причину популярности сказок в России

Актриса Александра Урсуляк предположила в беседе с РИА Новости, почему жанр сказок становится популярнее в России.

«Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности», — заявила артистка.

Она также призналась, что была ужасно рада сыграть в сиквеле франшизы «Последний богатырь», премьера которого запланирована на 2024 год. Она назвала роль Василисы в сериале «невероятным шагом» и добавила, что открыла много нового о себе и самом съемочном процессе при работе над шоу.

«Последний богатырь. Наследие» расскажет об Иване (Виктор Хориняк) из Белогорья, которому исполнилось 50 лет. У мужчины подрастают две дочери: богатырка Марья (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Однажды привычную жизнь обитателей города нарушает визит колдуна Северина. Чтобы спасти родные края, и жизнь собственного отца, Софье приходится отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где найти ничего не подозревающего Ивана, а Марье — сразиться со злом в самом городе. Действие сериала проходит спустя 20 лет после событий, описанных в третьей части франшизы.

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала.