Shaman не отказывался от помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе» и перевел 5 млн руб.

Певец Shaman не отказывался от своих заявлений и не прекращал оказывать материальную поддержку пострадавшим и близким погибших в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла» — он перевел «Российскому Красному Кресту» пять миллионов рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель артиста Антон Коробков-Землянский.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил скриншоты переписки, в которой некто от имени Shamanа отказался выполнять свое обещание и помочь с похоронами родственникам жертв, а также оплатить лечение раненых. Коробков-Землянский назвал скриншоты этой переписки фейками и «массовым вбросом». Он объяснил, что появилось большое количество мошенников, которые пытаются получить средства для пострадавших, поэтому Shaman решил переводить деньги через «Российский Красный Крест».

Как написал в своем Telegram-канале сам Shaman: «Все общение с пострадавшими от моего имени ведет только «Российский Красный Крест». Поэтому прошу не обращать внимание на всевозможные провокации, вбросы и фейки. Кто-то в такой момент пытается спекулировать на трагедии. Бог им судья».

Позднее он опубликовал пост со скриншотом платежа и сообщил, что перевел организации пять миллионов рублей. При этом Shaman уточнил, что обработка запросов на помощь продолжается.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В результате теракта погибли не менее 137 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

После теракта певец Shaman выразил готовность оплатить похороны погибших в результате теракта, а также лечение и реабилитацию пострадавших.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».