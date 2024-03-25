Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Блиновской в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила в беседе с РИА Новости, что посетила в СИЗО блогершу Елену Блиновскую.

Потяева заявила, что Блиновская не имеет жалоб на условия содержания в следственном изоляторе.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

По словам адвоката Блиновской Натальи Сальниковой, блогерша признала свою вину только в уклонении от уплаты налогов. Также Сальникова сказала, что дело супругов Блиновских содержит 30 томов.

Ранее актрису Евгению Павлин обманули на миллион рублей.