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У «Чебурашки-2» поменялась дата премьеры

Фильм «Чебурашка-2» выйдет в прокат 1 января 2026 года

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Телеканал «Россия 1»

Вторая часть фильма «Чебурашка» выйдет 1 января 2026 года. Об этом сообщает Кинопоиск в социальных сетях.

По данным издания, «Чебурашка» примет участие в «новогодней битве», наряду с картинами «Горыныч» и «Сивка-Бурка». Изначально премьера продолжения «Чебурашки» должна была состояться 31 декабря 2025 года.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.

В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

В феврале Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что «Чебурашка» может получить третью часть.

Ранее «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные.

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