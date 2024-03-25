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Кристина Асмус о посещении мемориала в «Крокусе»: «Стояла как вкопанная»

Актриса Асмус рассказала об отсутствии сил на съемки после теракта в «Крокусе»

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус призналась в Telegram-канале, что узнала о теракте в концертом зале «Крокус Сити Холл» на съемочной площадке.

По словам Асмус, у нее не было сил выходить в кадр после трагедии. Артистке все казалось неважным и незначительным.

«Как это все чудовищно. Абсолютно черные дни и все по инерции», — поделилась артистка.

Асмус рассказала, что посетила мемориал у «Крокус Сити Холла» после ночных съемок с Димой Биланом. Артистке хотелось приехать как можно позже, чтобы ее не застали папарацци.

«Не знаю, сколько я стояла так… Как вкопанная. Наверное, минут 40, а потом я поворачиваюсь и вижу Диму… Так важно было, что мы встретились. Оказывается, этот момент попал на видео. Я даже не знаю кто и каким образом это снял, я вообще никого не видела. Или мозг отказывался видеть, не знаю, все звенело в ушах.. Но это были такие нужные объятия», — поделилась актриса (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Асмус поблагодарила всех людей, которые помогают пострадавшим после трагедии — пожертвованиями, донорством крови и волонтерством.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее спецпремию «Золотой маски» перенесли в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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