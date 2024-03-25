Звезда фильма «...А зори здесь тихие» объяснил, почему не переехал в Германию

Актер Андрей Мартынов заявил в беседе с aif.ru, что отказался от переезда в Германию, где проживает его сын.

Мартынов объяснил, что из-за дорогой медицины за рубежом у него не было бы денег на проживание.

«Это здесь мне делали операции бесплатно, за счет государства. А там они стоят сотни тысяч евро. И кто будет платить? Сын получает всего 500 марок. Да, гроши. Он театральный художник, работает по договорам. Иногда. А внуки даже не говорят по-русски», — отметил артист.

Андрей Мартынов известен по роли старшины Федота Васкова в картине «...А зори здесь тихие» и Кирьяна в «Вечном зове».

25 марта стало известно, что Мартынова госпитализировали из-за проблем со здоровьем, связанных с язвой 12-перстной кишки. В тот же день артист рассказал, что 21 марта его выписали из НИИ им. Склифосовского. Сейчас за ним ухаживает сиделка.

Мартынов признался, что ему трудно жить в одиночестве. Он отметил, что захотел переселиться в дом престарелых, где ему оказывали бы хорошую медицинскую помощь.

Ранее у актера Валерия Баринова обнаружили перелом после падения.