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Стал известен порядок возврата денег за билеты на концерты в «Крокусе»

Билетные сервисы пообещали вернуть средства за отмененные в «Крокусе» концерты

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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

Билетные сервисы рассказали о порядке возврата средств за отмененные после теракта в «Крокус Сити Холле» концерты и массовые мероприятия. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В сервисе «Яндекс Афиша» изданию рассказали, что полностью вернут деньги за билеты на концерт группы «Пикник», во время которого произошел теракт. Деньги вернут на карту в течение семи дней. Сейчас компания договаривается об отмене или возврате билетов на отмененные мероприятия с их организаторами.

На сайте самого «Крокус Сити Холла» владельцы площадки рассказали, что информацию о возврате билетов можно получить на сайте Kassir.ru. Представители этого сайта, в свою очередь, просят отправлять заявки на возврат по электронной почте vozvrat.msk@kassir.ru, ознакомившись с правилами возврата в разделе «Изменения в расписании».

Порталы Afisha.ru и Redkassa попросили отправлять заявки на возврат через специальную форму.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Элвин Грей перенес концерты из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

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