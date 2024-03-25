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Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассталась с 31-летним футболистом Бекхэмом

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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассталась с 31-летним футболистом Оделлом Бекхэмом – младшим. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Источник утверждает, что 43-летняя экс-супруга рэпера Канье Уэста снова одинока. Подробности расставания неизвестны.

Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от Уэста — 10-летнюю Норт, 8-летнего Сента, 6-летнюю Чикаго и 4-летнего Псалма.

Накануне телеведущая Ксения Бородина высмеяла платье Ким Кардашьян с 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Бородина сравнила наряд Кардашьян со столовой салфеткой.

«Платье Ким Кардашьян напоминает салфетки для праздничного стола. Как вам такая сервировка?» — заявила телеведущая.

Ранее концертный директор назвала условия приезда Орбакайте в России.

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