Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассталась с 31-летним футболистом Оделлом Бекхэмом – младшим. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Источник утверждает, что 43-летняя экс-супруга рэпера Канье Уэста снова одинока. Подробности расставания неизвестны.

Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от Уэста — 10-летнюю Норт, 8-летнего Сента, 6-летнюю Чикаго и 4-летнего Псалма.

Накануне телеведущая Ксения Бородина высмеяла платье Ким Кардашьян с 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Бородина сравнила наряд Кардашьян со столовой салфеткой.

«Платье Ким Кардашьян напоминает салфетки для праздничного стола. Как вам такая сервировка?» — заявила телеведущая.

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