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Сергей Жуков вступился за детей знаменитостей на «Новой Фабрике звезд»

Певец Жуков заявил, что дети знаменитостей попали на «Новую Фабрику звезд» честно

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Павел Бедняков/РИА Новости

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вступился за детей знаменитостей на «Новой Фабрике звезд». Его цитирует журнал «Антенна-Телесемь».

Наставник творческого проекта не согласен с теми, кто считает, что сына Тины Канделаки Лео, сына Михаила Круга Александра, племянницу Гарика Мартиросяна Нонну и сына балетмейстера Сергея Филина Александра взяли на шоу «по блату».

«Что же теперь делать детям известных людей? Так и жить в тени родителей, не пытаться ничего достичь, каждый раз получать психологическую травму и выслушивать претензии?» — размышляет Жуков.

Он уверен, что люди без голоса и харизмы просто не оказались бы на проекте.

«В «Фабрике» был тройной отбор, позволяющий избежать всех странных ситуаций, при которых к нам мог бы просочиться неинтересный, неталантливый, блатной человек», — не сомневается певец.

Накануне, в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», телеканалы перенесли развлекательные передачи.

Ранее «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные.

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