Волочкова вспомнила о еще одной обиде на Лазарева

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с kp.ru рассказала, как певец Сергей Лазарев просил вырезать ее из телеэфира.

«Когда он уезжал на «Евровидение» в 2019 году, то меня пригласили в студию к Андрею Малахову его поддержать. Более того, мне нужно было подготовить номер и вылезти из рояля — своего рода отсыл к выступлению Билана на «Евровидении», — вспомнила Волочкова.

По словам танцовщицы, она полчаса сидела под крышкой рояля, одетая в ярко-красную балетную пачку. В студии тогда присутствовал Филипп Киркоров, как и на «Золотом граммофоне», где Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой. Балерина пожаловалась, что певец попросил вырезать ее из эфира телешоу, чтобы она не отвлекала от Лазарева внимание.

«После той историю факт того, что он отказался сфотографироваться, кажется мне ерундой. Но я не держу зла ни на кого. И фотку с Сергеем на память я хотела сделать в качестве примирения», — резюмировала Волочкова.

Ранее Волочкова намекнула, что хочет в качестве извинений от Сергея Лазарева.