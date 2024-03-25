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Съемки фильма про Жириновского отложили из-за ареста Никиты Кологривого

Шоураннеры фильма про Жириновского возобновили кастинг из-за ареста Кологривого

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Александр Кряжев/РИА Новости

Шоураннеры фильма о жизни Владимира Жириновского объявили повторный кастинг из-за ареста Никиты Кологривого. Об этом порталу Regions рассказал владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев.

«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг. Жириновского сыграть непросто. Сейчас в кино используют специальные маски, как в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», для создания похожести актера на главного героя», — заявил Ковалев.

Съемки должны были начаться в усадьбе Гребнево, но из-за ареста Кологривого работу пришлось отложить. Бизнесмен считает, что актер «зазвездился» на фоне успеха сериала «Слово пацана». По мнению предпринимателя, у Кологривого есть выбор: исправить свои ошибки или же и дальше идти по наклонной дорожке.

22 марта Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за дебош в кальянной. До этого прокуратура области посчитала слишком мягким назначенное актеру наказание и обжаловала решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток.

Ранее стало известно, когда выйдут перенесенные из-за теракта развлекательные телешоу.

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