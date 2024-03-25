Оливия Колман заявила, что ей платили бы больше, если бы она была мужчиной

Британская актриса Оливия Колман раскритиковала гендерное неравенство в оплате труда в киноиндустрии и заявила, что если бы она была мужчиной, ей платили бы больше. Как рассказала артистка CNN, она уверена, что это связано с тем, что есть представлении о том, что актеры-мужчины больше привлекают аудиторию.

Говоря о своем последнем фильме «Маленькие злобные письма», оскароносная актриса сказала, что пол ограничивает ее потенциал заработка. «Исследования показывают, что [женщины] всегда пользовались большими кассовыми сборами», — заявила она журналистке Кристиан Аманпур на CNN.

«Актерам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Но им по-прежнему нравится использовать это как повод не платить женщинам столько же», — высказалась обладательница статуэтки «Оскар».

«Я прекрасно понимаю, что если бы я был Оливером Колманом, я бы зарабатывал намного больше, чем сейчас», — добавил актриса. «Я знаю об одной разнице в оплате труда, которая составляет 12 000%. Посчитайте», — заявила с уверенностью Колман.

Это не первый раз, когда Колман указывает на гендерное неравенство при продвижении Wicked Little Letters.

Актриса более всего известна по роли королевы Елизаветы II.

Колман получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль за работу в фильме «Фаворитка». Вторую номинацию она получила в 2022 году за роль в фильме «Неизвестная дочь». Колман также была номинирована на «Оскар» как актриса второго плана в фильме «Отец» в 2021 году.

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