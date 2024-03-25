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День работника культуры отмечается в России в понедельник

В России в понедельник отмечают День работника культуры

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Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В России День работника культуры отмечается ежегодно в последний понедельник марта. Как пишет РИА Новости, этот праздник был учрежден указом президента РФ в 2007 году и впервые отмечался в 2008 году.

Ранее различные регионы отмечали дни работников культуры в разное время. Но благодаря инициативе министра культуры Александра Соколова весной 2007 года этот праздник получил государственный статус.

Культура России — это уникальное собрание традиций и достижений различных народов, которые формировались на протяжении веков, пишет информагентство. Она является ключевым фактором развития общества, несущим в себе созидательный и гуманистический потенциал.

Культура определяет самосознание поколений и согласно определению академика Дмитрия Лихачева, представляет собой «главную ценность человеческой жизни». Развитие культуры напрямую влияет на образование, эстетическое воспитание, мотивирует к творчеству и созиданию.

В этом году МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения премии Художественного театра в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Китае нашли роскошные гробницы 800-летней давности.

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