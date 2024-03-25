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Открывается прием заявок на литературную премию «Здравомыслие»

На литературную премию «Здравомыслие» открыт прием заявок

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РИА Новости

Литературная премия «Здравомыслие» в области медицины, созданная для поддержки медицинской практики и популяризации здорового образа жизни, приглашает всех желающих к участию. Об этом пишет ТАСС.

Организаторами премии являются Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, медиахолдинг «Цифровое телевидение» и компания «Технологии доверия». Премия «Здравомыслие» проводится уже в шестой раз в 2024 году с целью поддержки медицинских авторов, популяризаторов и сторонников здорового образа жизни.

Премия будет вручаться в трех основных категориях: «Рецепт здоровья» — книги о здоровье и здоровом образе жизни для широкой аудитории; «Шаг вперед» — книги о медицинской науке, открытиях и новых возможностях; «Эскулап» — биографии врачей, мемуары и истории медицинских учреждений. Также будет специальная номинация «Идея книги», где лучшие идеи получат возможность издать книгу.

Отбор победителей пройдет через несколько этапов: с 25 марта по 31 мая будут приниматься заявки на сайте премии, с 10 июня по 8 июля экспертный совет проверит их соответствие, с 22 июля по 16 сентября состоится народное голосование, а с 23 сентября по 16 октября члены жюри определят победителей и финалистов в каждой категории.

Имена победителей будут объявлены 16 октября 2024 года на сайте премии, а награждение пройдет в ноябре на церемонии в Москве.

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