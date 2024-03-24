Джанго заявил о необходимости лучше охранять большие концерты после теракта в Москве

Певец Джанго в разговоре с mk.ru пожаловался, что охранники концертных залов не могут остановить преступников своими силами в случае необходимости.

«Нужно должным образом думать о безопасности на больших концертах. Я был в Европе – там после терактов всегда выставляют настоящих военных. Я считаю, что у нас что-то подобное должно быть, потому что просто охранник, фактически невооруженный, не представляет собой преграду», — высказался Джанго.

Он считает, что на входах в концертные залы при массовом скоплении людей должны стоять обученные и вооруженные люди с автоматами. Джанго считает, что враги решили устроить теракт в Москве, так как не могут победить Россию на поле боя.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее Лариса Долина заявила о ценности жизни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».