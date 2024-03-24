«Раз — и вой сирен»: Лариса Долина выразила соболезнования на фоне теракта

Певица Лариса Долина в своем Telegram-канале высказалась о террористической атаке на «Крокус Сити Холл».

«Вот так живешь, мечтаешь, планируешь, а потом раз — и вой сирен... И оказывается, что все, что тебе нужно в жизни, можно сложить в рюкзак... Даже в карман, даже в ладонь... Берешь за руку того, кого любишь. И оказывается, что все, что тебе нужно, — это жизнь», — написала Долина.

Артистка назвала жизнь самой большой ценностью, выразила слова соболезнования и посоветовала россиянам беречь себя и своих близких.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее Филипп Киркоров призвал к сплочению после теракта в «Крокусе».