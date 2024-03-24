Алексей Учитель рассказал об актерском будущем Анны Пересильд после успеха «Слова пацана»

Режиссер Алексей Учитель в интервью kp.ru оценил актерское будущее своей дочери Анны Пересильд после успеха сериала «Слово пацана».

«Да, теперь сериал «Слово пацана» имеет огромный успех и когда мы с дочкой идем куда-нибудь, к нам бросается немыслимое количество людей, чтобы сфотографироваться с ней. Но я уверен, что звездная болезнь не коснется Ани в силу ее характера и примера родителей. А вот как дальше поступить? Предложений очень много», — отметил Учитель.

По мнению режиссера, сейчас его дочери надо будет крайне избирательно относится к предложениям о съемках, так как своей ролью Айгуль в «Слове пацана» Пересильд-младшая завысила планку. Он отметил, что они вместе с Юлией Пересильд стараются поддержать дочь советом, хотя и считают ее уже взрослой девушкой.

Недавно Учитель заявил, что его дочери Анне Пересильд было непросто играть некоторые сцены в «Слове пацана» из-за отсутствия актерского опыта. По словам режиссера, он выступал против участия дочери из-за сложных и жестоких сцен. Учитель отметил, что они с Юлией Пересильд сильно возражали против одной конкретной сцены, однако им удалось достичь понимания в беседе с режиссером сериала Жорой Крыжовниковым.

Ранее Егор Шип потерял 15 миллионов рублей из-за зависимости.