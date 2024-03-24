Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макаревич* об уходе трубача к Лепсу: «Концертов там гораздо больше»

Музыкант Макаревич заявил, что трубач из его команды ушел работать к Лепсу

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что трубач коллектива «Машина времени» Александр Дитковский покинул рок-группу. Он этом артист заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По слухам, трудится в ансамбле Григория Лепса. Действительно, концертов там гораздо больше», — подчеркнул исполнитель.

Других подробностей Макаревич раскрывать не стал. Он также сопроводил свой пост ссылкой на публикацию Дитковского, в которой музыкант отмечал, что «счастье артиста — в востребованности».

Музыкант Андрей Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября сообщалось, что исполнитель избавился от последней недвижимости в России. Он переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве.

В январе Макаревич заявил, что на сборах от концертов «Машины времени» держался весь Росконцерт. Исполнитель также вспомнил, как в советское время устроил забастовку и не выступал несколько месяцев.

Ранее Анита Цой пришла в детский дом и провела день с одним из сирот.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами