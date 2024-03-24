Макаревич* об уходе трубача к Лепсу: «Концертов там гораздо больше»

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что трубач коллектива «Машина времени» Александр Дитковский покинул рок-группу. Он этом артист заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По слухам, трудится в ансамбле Григория Лепса. Действительно, концертов там гораздо больше», — подчеркнул исполнитель.

Других подробностей Макаревич раскрывать не стал. Он также сопроводил свой пост ссылкой на публикацию Дитковского, в которой музыкант отмечал, что «счастье артиста — в востребованности».

Музыкант Андрей Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября сообщалось, что исполнитель избавился от последней недвижимости в России. Он переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве.

В январе Макаревич заявил, что на сборах от концертов «Машины времени» держался весь Росконцерт. Исполнитель также вспомнил, как в советское время устроил забастовку и не выступал несколько месяцев.

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