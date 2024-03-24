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Песню «Жить» об авиакатастрофе над Синаем вновь опубликовали после теракта

Песню «Жить» Матвиенко выпустили в обновленном варианте на фоне теракта в России

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Сергей Пивоваров/Reuters

Творческое объединение «Жить» опубликовало обновленную версию одноименной композиции в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Ролик опубликован во «ВКонтакте».

«Наша песня много раз помогала подниматься с колен и делать шаг вперед. Она про то, что только вместе мы сможем преодолеть боль утраты, и научиться заново жить!» — подчеркнули создатели проекта.

В новой версии ролик сопроводили видеокадрами, отсылающими к теракту в концертном зале.

Впервые клип на песню «Жизнь», музыкальное сопровождение к которой написал композитор Игорь Матвиенко, показали на шоу «Голос» в 2016 году. Всего в ее создании поучаствовали 27 артистов, среди которых Полина Гагарина, Григорий Лепс и др.

Игорь Матвиенко признавался, что написал композицию в память о тех, кого не стало в авиакатастрофе A321 над Синаем. Затем клип показывали на федеральным каналах после катастрофы Ту-154 в Сочи и пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее лидер «Пикника» опубликовал видеообращение к семьям пострадавших в теракте.

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