В Новосибирске пройдет концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В рамках XI Транссибирского арт-фестиваля пройдет концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», пишет aif.ru.

Концерт в память о жертвах трагедии состоится 24 марта, часть вырученных средств планируют отправить в фонд помощи пострадавшим от действий террористов. Мероприятия арт-фестиваля, которые должны были пройти в субботу, 25 марта, перенесли на 31-е число.

«Музыка — великая сила, и очень хочется, чтобы она объединяла нас в радости, но сегодня время скорби», — заявил художественный руководитель фестиваля Вадим Репин.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее известный блогер направил миллион рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе».