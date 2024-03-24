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Киркоров о трагедии в «Крокусе»: «В наш дом пришли нелюди»

Певец Филипп Киркоров призвал к сплочению после теракта в «Крокусе»

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Филипп Киркоров/VK

Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором высказался о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова... Для нас, артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим, их семьям и близким», — заявил артист.

Киркоров добавил, что сейчас все «должны сплотиться, как никогда». Он обратился к владельцам концертной площадки Аразу Агаларову и его сыну Эмину и заявил, что будет рядом с ними.

«Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — подытожил артист.

До этого стало известно, что супермодель Ирина Шейк поддержала россиян после теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее церемонию вручения премии МХТ имени Чехова перенесли после теракта.

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