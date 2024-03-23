Основатель студии «КиноГорыныч» спас коллег-операторов из «Крокуса»

Основатель студии «КиноГорыныч» и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин спас своих коллег-операторов во время теракта на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Команда из 18 человек готовилась вести запись концерта на 16 камер, установленных в зале. Съемка уже должна была начаться, когда оператор за пультом, Евгений Маринов, услышал выстрелы.

Все члены операторской команды были в гарнитурах и мгновенно получили команду Поморина эвакуироваться. Все 18 человек «КиноГорыныча» смогли покинуть «Крокус» живыми и невредимыми.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Кремлевский дворец отменил мероприятия 23 и 24 марта после теракта в «Крокусе».