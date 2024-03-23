Уличный музыкант вывел людей из горящего «Крокуса» и попал в больницу

Уличный музыкант Миша Ретро (настоящее имя Михаил Филиппов) вывел несколько человек из горящего «Крокуса» и после этого попал в больницу. О нем сообщил Telegram-канал 112.

Миша Ретро пришел на концерт со своей девушкой, стрельба началась, когда та отлучилась в уборную. Музыкант бросился в туалет следом и заперся там вместе с ней и еще несколькими людьми.

Когда дым стал заполнять помещение, пишет канал, Михаил на ощупь нашел выход и вся группа покинула здание, в котором продолжалась стрельба.

Сейчас Филиппов находится в больнице с отравлением угарным газом, он в сознании и остается на связи с близкими.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее актер Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках.