Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках

Актер Бикович призвал молиться за пострадавших при теракте в «Крокусе»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сербский и российский актер Милош Бикович призвал молиться за пострадавших при теракте на концертной площадке «Крокус Сити Холл». Звезда «Холопа» обратился к подписчикам своего Telegram-канала.

«Сейчас время Великого поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите пожалуйста в комментариях», — написал он.

Он также предупредил подписчиков о возможных мошенниках, которые могут воспользоваться трагедией.

«Очень прошу желающих помочь отзываться не на комментарии, а только на проверенную информацию, которую мы опубликуем после проверки», — уточнил он.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых госпитализировали в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее певица Лолита Милявская выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами