«Каждый день несет трагедию»: Лолита о теракте в «Крокусе»

Певица Лолита Милявская выразила соболезнования в связи с терактом на концертной площадке «Крокус Сити Холл». О трагедии она высказалась на своей странице во «ВКонтакте».

«Каждый день нам несет трагедию в последнее время... Как можно к этому привыкнуть?! Добрый Зритель, работники зала... Мы все были знакомы и хотели жить вечно», — написала Лолита.

Она пожелала покоя душам людей, которые не смогли спастись в теракте.

«Нам, живущим и дышащим, никогда не смириться с ненавистью и агрессией. Аминь», — заключила звезда.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых госпитализировали в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее музыканты «Пикника» выпустили официальное заявление о теракте в «Крокусе».