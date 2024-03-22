«Даже скучаю»: эмигрировавший Дмитрий Назаров признался в любви к Москве

Актер Дмитрий Назаров в интервью активисту Николаю Левшицу признался, что скучает по Москве после эмиграции из России.

«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — отметил Назаров.

Сейчас звезда сериала «Кухня» живет с супругой Ольгой в Каннах. По словам артиста, ему нравится жить у моря в теплом климате. Назаров также опроверг слухи о финансовых трудностях. Он заверил, что они с женой регулярно принимают участие в театральных постановках и гастролируют с собственным спектаклем.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.

В марте того же года Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из театра. По словам артиста, такое решение худруку далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.

Ранее стало известно, когда начнутся съемки второй и третьей части «Чебурашки».