«Не наш артист»: организатор детского конкурса объяснил отсутствие Киркорова на гала-концерте

Организатор Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие» Александр Яковлев объяснил, почему Филипп Киркоров не будет участвовать в гала-концерте мероприятия. Об этом пишет NEWS.ru.

«То, что происходило на «голой» вечеринке, у меня и моих коллег в голове не складывается. Какая-то вакханалия, я не разделяю это. По-русски говоря, потеряли берега, сейчас точно не время таким образом проводить мероприятия. Если его хотят приглашать другие медийные площадки, пусть», — высказался Яковлев.

Он описал Киркорова словами «не наш артист» и отметил, что его не примут на детском конкурсе. Яковлев напомнил, что конкурс «МиР» должен прививать зрителям любовь к культурному коду России. По словам продюсера, все артисты-участники гала-концерта должны разделять эти ценности.

Недавно Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии «Виктория» с певицей Марго из Макеевки, которая называет себя новой музой поп-короля. По словам Киркорова, он приехал в Китай вместе с Марго, где та перепела «Зайку мою» на китайском языке и покорила местных зрителей. Артист также признался девушке в теплых чувствах.

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