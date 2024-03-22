Ивлеева тайно открывает лапшичную в Москве

В центре Москвы открывается бар Nudles, который по ряду признаков может принадлежать Анастасии Ивлеевой, выяснила «Газета.Ru». Там подают «Коктейль с извинениями» и «Почти голый коктейль», официально его откроют в апреле.

Основателем заведения в соцсетях указан ресторатор Александр Пичугин. В 2022 году, как писали «Ведомости», Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе. Этого не произошло, но юридическое лицо не было ликвидировано — в декабре 2023 года там обновились данные Ивлеевой, а в марте 2024 года компания получила разрешение на продажу алкоголя.

Ресторатор в разговоре с «Газетой.Ru» комментировать связь бара с Ивлеевой отказался.

«Сегодня тестовое открытие. Приходите в гости. А так, никаких комментариев не даем. Попозже все узнаете», — сказал Пичугин.

В ресторане «Газете.Ru» сообщили, что официальное открытие запланировано на апрель, пока зал работает в тестовом режиме.

Как писал Telegram-канал «Телеканал Страз», Анастасия Ивлеева и только что открытый бар были подписаны друг на друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Позже взаимные подписки исчезли, со страницы бара также пропало меню с коктейлями, где были «Почти голый коктейль», «Слезы Ивлеевой», «Коктейль с извинениями» и «Старая школа».

Утром 22 марта при поисковом запросе в «Яндексе» было и другое наименование бара — nudls by ivleeva, позже эта формулировка пропала. К ситуации с «голой вечеринкой» отсылает и нынешнее название — в разнице слов noodles (лапша) и nude (голый).

Ранее стало известно, как Настя Ивлеева живет после «голой» вечеринки.