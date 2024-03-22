В Омске пройдет «Супердискотека 90-х» с Игорьком и МС ЖАНом

В Омске состоится масштабный концерт «Супердискотека 90-х» с участием популярных артистов ушедшей эпохи. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы шоу.

19 апреля на сцене спортивного комплекса «Красная звезда» посетителей ждет выступление группы «КАР-МЭН», бывшей солистки «Тату» Юлии Волковой, «Мальчишника», Оксаны Почепы, «Отпетых Мошенников», Юлии Беретты из группы «Стрелки», также свои номера представят Игорек и МС ЖАН.

Всего участникам мероприятия предлагают три категории билетов: октябрятский танцпол, трибуна пионеров и комсомольский (с доступом на танцпол и на ближайшие трибуны комплекса).

«Супердискотека 90-х», которую организаторы называют первым и главным фестивалем музыки 90-х, существует уже 20 лет. Фестиваль традиционно показывают на главных телеканалах страны, а также концерт транслируется в прямом эфире Радио Рекорд во всех городах вещания. Этой весной в 6 городах России состоится премьера шоу «Назад в будущее», которое посвящено мероприятию.

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