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Адвокат Кологривого: если бы не общественный резонанс, актеру дали бы меньший срок

Адвокат Кологривого заявил, что актеру могли дать трое суток ареста

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Александр Кряжев/РИА Новости

Адвокат Никиты Кологривого Андрей Жуков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что доволен решением суда не увеличивать срок ареста с 7 до 15 суток. Он добавил, что обычно за такие правонарушения наказывают арестом от 3 до 5 суток, но в случае с Кологривым не позволил общественный резонанс.

«Мы считаем, что был соблюден определенный баланс между интересами Никиты и общественным интересом, так скажем. Потому что само наказание — семь суток — это несколько больше, чем дают обычно. Не считаю, что суд был пристрастен, просто общественный резонанс позволил назначить несколько больше, чего и требовала общественность, в основном, как я понимаю. Я когда готовился к делу, изучил порядка 100 судебных решений по данной категории дел. Дают 3-5 суток. Учитывая наши обстоятельства дела, говорить, что не справедливо, мы тоже не можем. Поэтому решили не обжаловать», — сказал Жуков.

Адвокат также сообщил, что Кологривый не жаловался ему на содержание в следственном изоляторе.

«Я почти каждый день у него бываю, он никаких жалоб не высказывал. Вообще об этом даже не упоминалось», — констатировал Жуков.

22 марта Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за дебош в кальянной. До этого прокуратура области посчитала слишком мягким назначенное актеру наказание и обжаловала решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток.

Во время рассмотрения просьбы прокурора ужесточить наказание артист пожаловался на условия в изоляторе, назвав их «не очень приятными».

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер, как следует из записей камер видеонаблюдения, напал на сотрудников и приставал к хостес. По словам девушки, он укусил ее за ногу и начал заламывать ей руки, требуя интима.

Ранее Burger King внес Никиту Кологривого в черный список.

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