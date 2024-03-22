Сценарист «Слова пацана» рассказал о работе над новым необычным проектом

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев, благодаря которому были созданы сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильмы «Лед 2», «Лед 3», рассказал о начале работы над новым проектом. Посвящен он будет сверхсовременной медицине, сообщил он в пресс-центре НСН.

По словам Золотарева, его удивило существование медицинского направления, в котором Россия оказалась «впереди планеты всей».

«Строятся очень крутые клиники… Меня очень заинтересовало, возник диссонанс моего представления об отечественной медицине и того, как это в реальности происходит», — отметил сценарист.

Он рассказал, что, изучая данные о сверхсовременной медицине, решил создать новый проект, который расскажет зрителям много нового и при этом объединит в себе мелодраму и погружение в тонкости современных технологий.

Напомним, также Золотарев сообщал о возможном продолжении сериала «Слово пацана», подчеркнув, что окончательное решение об этом должен принять режиссер картины Жора Крыжовников.

Ранее сценарист рассказал, ожидал ли, что «Слово пацана» будет успешным сериалом.