Бренд «Третье Сентября» зарегистрировал не Шуфутинский

Словосочетание «Третье сентября» зарегистрировано в качестве товарного знака. Как выяснила «Газета.Ru», бренд зарегистрировал не исполняющий хит «Третье сентября» уже 30 лет шансонье Михаил Шуфутинский.

Товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности зарегистрировал поэт и композитор Игорь Николаев — автор песни.

Согласно соответствующей документации, под брендом можно будет оказывать широкий спектр услуг и продавать самые разнообразные товары. «Третьим сентября» можно будет, например, назвать онлайн-сервис для скачивания цифровой музыки, студию по производству рекламных фильмов, компанию по розничной торговле хлебобулочными изделиями, теле- или радиоканал и оказывать под этим названием услуги по аренде комнатных аквариумов.

Кроме того, авторские права на название распространяются на тату-салоны, барбершопы, компании, занимающиеся стоматологией, оказывающие услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания, по послеродовому уходу, услуги по оплодотворению в пробирке и даже хосписы.

В 2023 году критик Евгений Бабичев выражал мнение, что песня «Третье сентября» стала популярной из-за большого количества мемов и комментариев от пользователей сети.

«Нет ничего уникального в этой песне, просто приятная баллада, история любви. Просто красивая лирическая композиция, таких можно насчитать достаточно много. Но благодаря интернету, благодаря тому, что в тексте есть конкретная дата, это ушло в народ», — пояснил Бабичев.

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