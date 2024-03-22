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Бестселлер «К себе нежно» станет фильмом

Сценаристка «Холопа» Грацевич займётся фильмом по книге «К себе нежно»

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Кинопоиск

Плюс Студия начала работу над съемками психологического бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба «КиноПоиска».

Сценарием для киноадаптации книги издательства «Бомбора» займется сценаристка сериалов «Измены» и «Черное облако», а также дилогии «Холоп» Дарья Грацевич. Писательница станет консультанткой проекта.

По словам Грацевич, перенос селф-хэлпа нон-фикшн в кино стал для нее вызовом.

«Это то, о чем в нашей культуре говорить не принято, а принято — геройствовать и выжимать себя. Я рада присоединиться к работе над проектом, который дает возможность существовать другой точке зрения. Самой главной своей задачей я вижу сохранение интонации, смыслов и какой-то удивительной легкой, мягкой, обволакивающей атмосферы и отношения, которые эта книга транслирует», — говорит сценаристка.

Примаченко уверена, что фильм станет еще одним «большим взрывом», который расширит вселенную «К себе нежно».

«Я буду рада поделиться личным опытом, чтобы сохранить голос и атмосферу книги, сделать сценарий достоверным, а историю — знакомой и близкой читателям, моей аудитории», — говорит писательница.

Фильм выйдет в широкий кинотеатральный прокат, а цифровая премьера «К себе нежно» состоится на «КиноПоиске».

«К себе нежно» — книга о самоподдержке в сложный период, способы которой автор предлагает читателю через личные истории о разводе, потере дома и работы. Книга вышла в 2020 году и стала бестселлером, тираж печатного издания превысил 1 миллион экземпляров, еще 500 тысяч были проданы в аудио- и электронной версиях.

Накануне сообщалось, что киносказка «Бесконечная история» получит серию ремейков.

Ранее поклонница спела отрывок из оперы на концерте Shaman в Петербурге.

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