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Дочь Навки и Пескова дебютирует в кино

Татьяна Навка рассказала о роли дочери в фильме «Исполняющий обязанности»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге идут съемки фильма «Исполняющий обязанности», в котором роль камео исполняет фигуристка Татьяна Навка вместе с младшей дочерью от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надеждой. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Навки, ее подруга генпродюсер кинокомпании «Русский север» Елена Север знала о мечте девятилетней Нади попробовать себя в качестве актрисы и решила дать девочке шанс.

«У нее небольшая роль, всего две съемочные смены. Но мне показалось это интересным. Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актера, и понять, нравится ли она ей», — делится Навка.

По сюжету фильма предприниматели хотят снести детский дом и построить на его месте парк развлечений. Надя Пескова сыграет фигуристку, которая поддержит аукцион в защиту детского дома и выступит на льду.

Север отметила, что в день съемок у Нади была небольшая температура, но девочка все равно решила выйти на лед.

«Двенадцатичасовой рабочий день — это очень сложно. Моя Надя буквально через три часа работы на площадке сказала, что хочет домой», — вспоминает Татьяна Навка.

Фигуристка рассказала, что дочь справилась с ролью, легко запомнила свои слова и смело чувствовала себя перед камерами. Однако, по ее словам, до совершеннолетия всерьез актерской карьерой дочь заниматься не будет.

Накануне стало известно, что кинопрокатная компания World Pictures выпускает в широкий прокат фильм «Собачья жизнь: друзья навек». Фильм-призер 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра» будет представлен российским зрителям с 11 апреля.

Ранее поклонница спела отрывок из оперы на концерте Shaman в Петербурге.

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