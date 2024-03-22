«Трудновато петь»: Лещенко рассказал, когда уйдет со сцены

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с «Газетой.Ru» признался, что ему трудно даются сольные концерты, поэтому не исключил свой скорый уход со сцены. Он отметил, что пока не отказывается от выступления на социальных концертах и корпоративах.

«Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости. Самое главное, я работаю в студии и пишу не меньше 15-20 новых песен в год. В моем возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии. Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать. А еще, есть много интересного и кроме творчества», — сказал Лещенко.

Накануне музыкальный критик Евгений Бабичев назвал артистов, которые могут покинуть сцену вслед за 75-летним Валерием Леонтьевым. Среди них Юрий Антонов, Лев Лещенко и Николай Носков.

«Лучшее у Юрия Михайловича, к сожалению, уже позади. То же самое скажу про Льва Лещенко, который после тяжелого течения ковида все реже выступает. Он предпочитает образ заслуженного мэтра на пенсии», — рассказал Бабичев изданию «Абзац».

Ранее стала известна сумма альтернативного дохода народного артиста Лещенко.