Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уборщицу Большого театра обманули на 2 млн руб., представившись Гергиевым

Mash: уборщицу Большого театра обманули на 2 млн руб. от имени Гергиева

close
100%
Depositphotos

Уборщицу Большого театра мошенники обманули на 2 млн руб. от имени директора Валерия Гергиева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

65-летней Наиле А. написали в мессенджере от имени Гергиева, заявив, что у службы безопасности театра есть к ней вопросы и нужно будет пообщаться. После чего с ней связались якобы из службы безопасности и предупредили, что ее карту взломали и есть опасность, что деньги женщины пойдут на нужды ВСУ.

Женщину уговорили взять кредит под большой процент и обналичить. Сотрудники банка пытались отговорить женщину, однако она поверила мошенникам. Сейчас злоумышленников ищет полиция.

Накануне Актриса Екатерина Волкова призналась, что стала жертвой мошенников.

Волкова рассказала, что увидела в социальных сетях группу с кормами для животных с доставкой в Россию и по доступной цене. Артистка призналась, что не заподозрила в аккаунте недоброжелателей, так как там были якобы реальные отзывы, отчеты и фото.

Ранее Лолита заявила, что придумала псевдоним для Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами