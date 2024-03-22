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Сына модельера Зайцева выписали из больницы с циррозом печени

Mash: у сына модельера Зайцева Егора нашли цирроз печени на фоне рака

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Сына модельера Вячеслава Зайцева Егора выписали из больницы после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, в процессе обследования врачи выявили у 64-летнего мужчины много заболеваний, среди них — цирроз печени. Болезнь протекает с осложнениями на фоне рака и стартовавшего курса химиотерапии, уточнил источник.

В начале февраля сообщалось, что у Зайцева врачи обнаружили образования в толстом отделе кишечника в ходе обследования. Помимо этого, медики нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Также у сына модельера завышены многие показатели в крови, что может быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

О госпитализации модельера стало известно 20 марта. Утверждалось, что ему потребовалось повторное переливание крови.

Ранее был опубликован список книг, которые взял с собой в спецприемник актер Никита Кологривый.

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