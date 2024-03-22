Князь из «Короля и Шута» рассказал, как терял зубы

Лидер группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев рассказал о том, как терял зубы, на шоу «Кстати», которое выйдет на VK Видео 23 марта. Запись беседы оказалась в распоряжении «Газеты.Ru».
По словам Князева, он пообещал своему стоматологу не поднимать зубами бутылку, потому что однажды потерял так временные зубы. В другой раз он повредил зубы, исполняя песню «Некромант».
«Я просто забываюсь, однажды на «Некроманте» микрофон в рот засунул и тоже зубы немножко потерял», — заявил он.
Артист также рассказал, каково быть панк-рокером в 51 год.
«Это мерзко, потому что я понимаю, что дофига уже стало лет», — посмеялся Князев.
Он признался, что мечтает, чтобы концерты начинались в 14:00.
«Я очень люблю приезжать в Сибирь и на Дальний Восток, потому что там время сдвигается, и я выступаю, как утром. Я стал утренним человеком с возрастом», — признал Князев.
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