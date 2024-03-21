Претендент на роль Бонда объяснил, почему взял в жены женщину на 23 года старше

Актер Аарон Тейлор-Джонсон объяснил, почему взял в жены женщину на 23 года старше себя — режиссерку Сэм Тейлор-Джонсон. О разнице в возрасте с женой он поговорил с Rolling Stone.

Брак пара заключила, когда Тейлор-Джонсону было 22 года. 33-летний актер, которого сейчас называют одним из главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда, связывает это с ранним взрослением.

«Что с большинством случается в 20, со мной случилось в 13. Слишком рано для кого-то? Не знаю. А в каком возрасте наслаждаться жизнью?» — рассуждает он.

Актер встретил будущую жену на съемках ее фильма «Мальчик ниоткуда» — он играл там Джона Леннона — подростка. На момент встречи Аарону было 18, а Сэм — 42.

У пары двое дочерей — 14-летняя Уайльда и 12-летняя Роми. Аарон также стал отчимом старших дочерей жены. По словам Тейлор-Джонсона, он с юности готовился стать молодым отцом.

В 2023 году он рассказывал в интервью, что уверен в своей жизни.

Ранее звезда «Тельмы и Луизы» Сьюзан Сарандон заявила, что недовольна последствиями дела Вайнштейна для Голливуда.