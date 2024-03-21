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Король Швеции наградит ABBA рыцарским орденом

Король Швеции Карл XVI Густав наградит участников ABBA орденом Вазы

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Henry Nicholls/Reuters

Король Швеции Карл XVI Густав наградит участников группы ABBA орденом Вазы за особый вклад в международную музыкальную жизнь. Об этом сообщил королевский дворец.

Музыкантов Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рейс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг номинировала на орден, уточнили во дворце, общественность, после чего награждение поддержали правительство и король.

Орден Вазы (Васы) — один из четырех рыцарских орденов Швеции. Кроме него, в стране существуют ордены Меча, Северной Звезды и Серафима. Его получают люди, преуспевшие в развитии сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, ремесла и искусства, технологического развития, в торговле, преподавании и гуманитарных науках.

Группе вручат золотой крест, покрытый белой эмалью, с изображением золотой вазы. Артистам присвоят степени командоров I класса, второго по старшинству из пяти.

Церемония вручения креста пройдет в Стокгольмском дворце 31 мая. Это первая церемония вручения ордена Вазы в Швеции с 1974 года.

В мае 2023 года участники группы ABBA отказались выступать на «Евровидении-2024».

Ранее стало известно, что международный конкурс песни «Интервидение» пройдет в 2024 году в Москве.

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