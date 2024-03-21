Burger King внес Никиту Кологривого в черный список

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не будет обслуживать актера Никиту Кологривого до тех пор, пока он не извинится перед сотрудницей бара в Новосибирске, которую укусил во время дебоша. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор компании Иван Шестов.

«Мы считаем его поведение недостойным и не готовы его обслуживать, пока он не принесет извинения перед бедной девушкой», — сказал он.

Как стало известно «Газете.Ru», табличка с перечеркнутой фотографией Кологривого уже появилась в ресторане Burger King на Большой Серпуховской улице в Москве.

«С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане «Бургер Кинг». Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте «Воппер», — написано в объявлении.

Шестов уточнил, что подобные таблички вскоре должны появиться во всех ресторанах сети.

«[Таблички] должны появиться на всех ресторанах, где это не запрещено. Возможно, еще не повсеместно висят, так как распоряжение от сегодняшнего дня вышло», — добавил он.

20 марта стало известно, что новосибирская полиция проводит проверку действий актера Никиты Кологривого в одном из баров города. По данным СМИ, на звезду сериала «Слово пацана» подали заявление сотрудники заведения, где артист в ночь на 19 марта «очень сильно хулиганил», был пьян, нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

Позднее в отношении актера составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. 21 марта суд назначил Кологривому семь суток ареста. Прокуратура Новосибирской области посчитала слишком мягким это наказание и собирается обжаловать решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток. В прокуратуре напомнили, что в момент совершения преступления артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что считается отягчающим обстоятельством. Также в прокуратуре считают, что деструктивное поведение Кологривого — плохой пример для подрастающего поколения.

Ранее адвокат Кологривого назвал «компромиссным вариантом» семь суток ареста за дебош.