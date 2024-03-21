«Вызов» и «Воздух» покажут на Кубе

На Кубе с 3 по 7 апреля 2024 года пройдет Фестиваль российского кино (Russian Film Festival). Об этом сообщает Роскино.

В кинотеатрах Гаваны Yara и Acapulco бесплатно покажут военно-историческую драму «Воздух» Алексея Германа – младшего (2023), снятый в космосе фильм Клима Шипенко «Вызов» (2023), киносказку «По щучьему велению» Александра Войтинского (2023), комедию Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (2023), спортивную драму «Чемпион мира» Алексея Сидорова (2021), мелодраму «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой (2023) и фильм-катастрофу «Снегирь» Бориса Хлебникова (2023).

«Истории мужества, несгибаемой воли, преодоления себя в непростых обстоятельствах, когда наиболее ярко проявляется знаменитый «русский характер», — так описывают программу организаторы.

Картины покажут на русском языке с испанскими субтитрами.

«Кубинская аудитория давно знакома с советским и российским кинематографом. Сегодня мы видим, что в республике ценят русскую культуру, открываются новые центры изучения русского языка. Поэтому мы с большим воодушевлением продолжаем традицию проведения на Кубе показов российского кино», — говорит министр культуры России Ольга Любимова.

Кроме того, в рамках мероприятия подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом России и Кубинским институтом киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК). Совместно они будут заниматься изучением и популяризацией произведений русского, советского и российского кинематографа на Кубе, разработкой и реализацией совместных проектов в области кино.

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