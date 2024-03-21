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Азиза рассказала об уникальном качестве Валерия Леонтьева

Певица Азиза заявила, что Валерий Леонтьев никогда не конфликтовал с другими звездами

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Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Певица Азиза в интервью PROZvezd рассказала об уникальных качествах своего коллеги Валерия Леонтьева.

«Валера – уникальный человек, он никогда не лез ни в какие дрязги, не занимался сплетнями, никого не обсуждал. Он посвятил себя исключительно творчеству. Таких артистов с большой буквы в нашем шоу-бизнесе очень мало. Нам всем будет его не хватать», — высказалась Азиза.

Она назвала своего коллегу удивительным человеком с мудрой душой, с которым всегда было приятно поддерживать общение. По словам Азизы, она понимает решение Леонтьева уйти со сцены, но отмечает, что ей будет тяжело его принять.

19 марта стало известно, что Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей.

Позднее источник из окружения Леонтьева отметил, что вероятнее всего СВО никак не повлияло на решение певца уйти со сцены. По словам осведомителя, Леонтьев испытывает возрастные проблемы со здоровьем, из-за чего у музыканта нет сил на выступления. К тому же, добавил источник, пластические операции больше не помогают Леонтьеву выглядеть «свежо».

Ранее Виктор Добронравов рассказал, у какого режиссера готов был сыграть любую роль.

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