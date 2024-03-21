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Прокуратура прокомментировала инцидент с задержанием тестя Прилучного

Прокуратура Москвы проверит тестя Прилучного из-за подпольного казино

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Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Прокуратура Москвы прокомментировала инцидент с задержанием тестя актера Павла Прилучного, отца актрисы Зепюр Брутян Аршака Брутяна. Прокуратура рассказала о процессуальной проверке в Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили, что проверка проводится по сообщению о незаконном проведении азартных игр.

«По предварительным данным, в квартире жилого дома на 1-й Новокузьминской улице обнаружено незаконное игорное заведение, организованное, предположительно, с использованием сети интернет. Период функционирования и сумма извлеченного дохода устанавливаются», — говорится в сообщении.

Также в надзорном органе сообщили, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

21 марта Telegram-канал Shot сообщил, что оперативники посетили подпольное казино в Рязанском районе Москвы. Силовики обнаружили восемь игровых автоматов в обычной квартире многоэтажного дома. За организацию нелегального бизнеса, по данным канала, были задержаны трое мужчин: 57-летний Аршак Брутян и его подельники — безработные 26-летний Илгам К. и 55-летний Арташес Т.

Ранее в ЛДПР оценили Кологривого в роли Жириновского после дебоша актера в Новосибирске.

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