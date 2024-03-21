«В трико и паленой маечке»: Зверева ужаснул внешний вид зрителей Большого театра

Россияне больше не наряжаются, даже если речь идет о визите на какое-то крупное вечернее событие, считает стилист и шоумен Сергей Зверев. Он раскритиковал зрителей Большого театра, которые приходят на спектакли в «трико с вытянутыми коленками» и «паленой маечке».

Стилист заявил, что многие из посетителей театра выглядят так, как будто перед спектаклем занимались теннисом и не сменили наряд. Такое поведение, по его мнению, недопустимо.

«В советское время пойти в Большой театр – как на Луну слетать, такая подготовка. Женщины шили себе платья, это было событие. Когда ты приходил в театр, пахло роскошью, деньгами, чем-то недосягаемым», — заявил Зверев в пресс-центре НСН, призвав задуматься, что происходит со зрителями сегодня.

При этом некоторые люди все-таки сохранили вкус и стараются выбирать изысканные наряды для похода в театр, однако это совсем небольшой процент от общего числа зрителей, считает Зверев. Он призвал вернуть время, когда к театру и музыке люди относились с трепетом и в соответствии с этим выбирали наряды.

Напомним, до этого Зверев рассказал, что стал певцом и занялся благотворительностью, из-за чего старается реже мелькать на светских мероприятиях и телеэкранах.

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