Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В трико и паленой маечке»: Зверева ужаснул внешний вид зрителей Большого театра

Стилист Зверев раскритиковал зрителей Большого театра за плохую одежду

close
100%
личный архив Сергей Зверев

Россияне больше не наряжаются, даже если речь идет о визите на какое-то крупное вечернее событие, считает стилист и шоумен Сергей Зверев. Он раскритиковал зрителей Большого театра, которые приходят на спектакли в «трико с вытянутыми коленками» и «паленой маечке».

Стилист заявил, что многие из посетителей театра выглядят так, как будто перед спектаклем занимались теннисом и не сменили наряд. Такое поведение, по его мнению, недопустимо.

«В советское время пойти в Большой театр – как на Луну слетать, такая подготовка. Женщины шили себе платья, это было событие. Когда ты приходил в театр, пахло роскошью, деньгами, чем-то недосягаемым», — заявил Зверев в пресс-центре НСН, призвав задуматься, что происходит со зрителями сегодня.

При этом некоторые люди все-таки сохранили вкус и стараются выбирать изысканные наряды для похода в театр, однако это совсем небольшой процент от общего числа зрителей, считает Зверев. Он призвал вернуть время, когда к театру и музыке люди относились с трепетом и в соответствии с этим выбирали наряды.

Напомним, до этого Зверев рассказал, что стал певцом и занялся благотворительностью, из-за чего старается реже мелькать на светских мероприятиях и телеэкранах.

Ранее дизайнер Джемал Махмудов назвал двух самых стильных российских политиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами